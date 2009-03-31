Депутат предлагает освободить от пошлины работы художников на аукционах

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ) зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины «О поддержке современных украинских художников по поводу возможности принимать участие в иностранных аукционах».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата, в рамках законопроекта предлагается освободить от уплаты таможенных сборов и НДС картины, гравюры эстампы, литографии, скульптуры и статуэтки современных украинских художников, которые ввозятся в Украину и которые раньше были вывезены в режиме экспорта.

«Сегодня существует проблема необоснованных финансовых расходов для украинских художников, которые принимают участие выставках и аукционах за границей. При обратном ввозе в Украину произведений современных украинских художников по окончании выставок и аукционов ввозные налоги не платятся лишь в том случае, если художник декларировал их в режиме «временного вывоза». Но тогда он не может продать свои работы. А если художник хочет продать свои работы за границей, то ему нужно «затаможиться» в режиме «экспорт». Тогда непроданные работы при обратном ввозе в Украину подпадают под ввозное налогообложение (таможенная пошлина и НДС)», - объяснил суть проблемы А.ФЕЛЬДМАН.

Народный депутат считает, что те картины украинских художников, которые были вывезены для участия в выставках и аукционах, но потом были ввезены назад, должны быть освобождены от ввозного налогообложения.