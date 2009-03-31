Двое милиционеров ограбили пассажира автобуса

Прокуратурой Соломенского района Киева закончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников специального подразделения группы задержания батальона милиции одного из районных отделов Государственной службы охраны МВД за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение служебных полномочий и грабеж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе досудебного следствия установлено, что 12 февраля 2009 года двое милиционеров, превышая свои служебные полномочия, ограбили пассажира автобуса, который пытался проехать без проездного документа. Милиционеры решили «помочь» контролеру, который проверял безбилетного пассажира, и, предъявив свои служебные удостоверения, без каких-либо правовых оснований вывели гражданина из автобуса на одной из остановок и приказали предъявить документы, удостоверяющие личность. К своему несчастью последний выполнил незаконное требование, «засветив» содержание своего бумажника, который оказался более привлекательным для милиционеров, чем документы. Потом охранники правопорядка вынудили потенциальную жертву купить для них в подземном переходе спиртные напитки, после употребления которых они нанесли гражданину телесные повреждения и завладели его бумажником, где было 220 долл. США и 40 грн.

Пострадавший, не медля, обратился в органы внутренних дел. Сразу же было возбуждено уголовное дело, которое передано за подследственностью в органы прокуратуры. 13 февраля следователем прокуратуры Соломенского района столицы этим милиционерам было предъявлено обвинение.

27 марта дело с обвинительным заключением прокурора поступило в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данных преступлений Уголовным кодексом Украины предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.