Ивченко приступил к работе в Эмиратах

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО заявляет, что компания уже приступила к выполнению разведывательных и буровых работ в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в Египте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ИВЧЕНКО сказал сегодня журналистам в Киеве. «Приступили к работам в Эмиратах и Египте», - сказал А.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2004 года правление НАК «Нафтогаз Украины» приняло решение о создании совместного предприятия Naftogaz Middle East с компанией Al Jazirah Enterprise for Projects Development & Trading в ОАЭ. Совместное предприятие зарегистрировано в столице ОАЭ - городе Абу-Даби. Создание СП позволило компании активизировать деятельность на территории ОАЭ и в странах Ближнего Востока. Первоочередными проектами Naftogaz Middle East являются изучение возможности получения в концессию углеводородного блока Элайн в эмирате Фуджейра, и одного из блоков в южной части Красного моря, принадлежащих Судану.

НАК «Нафтогаз Украины» выиграла в тендере на разработку нефтяных месторождений в эмирате Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение о разработке месторождений подписано 26 января 2005 года в Фуджарах. Соглашение предполагает проведение поисково-разведывательных работ и добычу нефти на сухопутных и морских месторождениях эмирата Фуджейра.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2005 году НАК «Нафтогаз Украины» увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5,1%, по сравнению с 2004 годом, до 4,0 млн. тонн, а также увеличила добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2004 годом, до 19,18 млрд. кубометров.

Компания Al Jazirah Enterprise for Projects Development & Trading является холдинговой компанией известной в ОАЭ финансово-коммерческой группы, которая была создана в 1992 году. Сфера интересов Al Jazirah распространяется на энергетику, нефтегазодобычу и переработку углеводородов, а также на другие отрасли экономики