Пограничный пес нашел героин в банке с шоколадом

Вчера в Одесской области была пресечена попытка контрабанды героина.

Наркотик нашла в банке с шоколадом служебная собака, сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины

В частности, контрабанду обнаружили в пункте пропуска „Рени-авто”, ее перевозили в рейсовом автобусе „Салоники (Греция) - Ессентуки (Россия)”, водители которого – двое граждан России. Во время проверки багажного отделения пограничный пес указал на посылку-передачу. В ней погранично-таможенная смотровая группа обнаружила пластмассовую баночку с шоколадом, где, кроме сладостей, был спрятан полиэтиленовый пакетик почти с 6 граммами порошка горчичного цвета. Экспресс-анализ показал, что порошок содержит героин.

Наркотик передан в таможню, обстоятельства правонарушения выясняются.