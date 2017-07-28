В Житомирской области начался международный фестиваль литературы и искусств "Лесині джерела"

В городе Новоград-Волынский Житомирской области вечером 28 июля начался трехдневный международный фестиваль «Лесині джерела».

Читайте такжеЖитомирская область будет представлена на фестивале "Бандерштат" в августе в Луцке

Как сообщили организаторы, в рамках фестиваля проводятся выставки местных художников, экскурсии в Литературно-мемориальном музее Леси Украинки, Музее семьи Косачев, Краеведческом музее и в Музее льна.

В местном парке культуры и отдыха работает праздничная ярмарка народных умельцев. На фестиваль также прибыли делегации из-за рубежа.

В субботу, 29 июля, в 11.00 в городском Дворце культуры откроется ХVІІ Всеукраинский конкурс аутентичного пения "Животоки", состоится праздник "Полесской вышиванки", парад вышиванок и конкурс на лучшую вышиванку. В 20.00 на площади им. Леси Украинки состоится концерт с участием зарубежных и украинских исполнителей и творческих коллективов Житомирской области.

В воскресенье, 30 июля, также будут проходить экскурсии, выставки и ярмарки.

Как сообщал УНИАН, «Лесині джерела» - международный фестиваль литературы и искусств, который имеет 30-летнюю историю. Фестиваль основан в честь всемирно известной поэтессы, уроженки Новоград-Волынского Леси Украинки. Название «Лесині джерела» праздник получил в 1988 году, а шесть лет спустя - фестиваль приобрел международный статус: постоянными его участниками стали творческие коллективы, мастера, ученые из Польши, Грузии, Беларуси, России. За годы проведения праздника неотъемлемыми его атрибутами стали Всеукраинские конкурсы аутентичного пения "Животоки" и исполнителей художественного слова им. Леси Украинки, праздник национальных культур и хореографии, акции "Полесская вышиванка", "Город мастеров" и многие другие мероприятия.