Сегодня в Житомире в рамках проекта бюджета участия «Островки здоровья для всех» открыли спортивную площадку, где могут заниматься люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, на спортивной площадке на улице Михаила Грушевского 71/105 смогут заниматься дети, взрослые и люди с ограниченными физическими возможностями. Для жителей окрестных домов – это единственная в микрорайоне спортивная площадка со специально оборудованными тренажерами.

«Этот проект Бюджета участия очень важен для житомирян, потому что этот проект направлен на здоровье наших детей. Задача этого проекта - вытащить детей от компьютеров и смартфонов и дать им возможность заниматься на свежем воздухе. Дети укрепляют здоровье и общаются между собой. Вторая ценность этого проекта и, что люди сами определили и проголосовали за него. Это дает возможность житомирянам участвовать в жизни города. Такая коммуникация между властью и обществом приносит реальную пользу нашему городу»,- цитирует пресс-служба горсовета мэра Житомира Сергея Сухомлина, который был на открытии площадки.

Автором проекта является житомирянка Галина Шевчук, которая в течение всего периода реализации проекта тесно сотрудничала с городским советом, принимала непосредственное участие во всех процессах и контролировала ход работ.

«Лозунг «Творим город вместе» реально работает. После того как мы установили это многофункциональная площадка, возле нашего дома начало бурлить жизнь. Здесь занимаются дети, пенсионеры и жители близлежащих домов. Мы даже не представляли, что этот проект настолько изменит нашу повседневную жизнь», - отметила на открытии площадки Шевчук.

Спортивная площадка разбита на четыре условных сектора-островки, на нем есть детский спортивно-гимнастический комплекс, качели для четырех, тренажеры , штанга , качалка для людей с ограниченными возможностями и другое.

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Особенностью площадки является то, что на большинстве размещенных уличных тренажеров могут заниматься люди с ограниченными физическими возможностями.

Каждый тренажер имеет инструкцию по правилам использования и перечнем возможных выполняемых упражнений.

Кроме установки тренажеров, во время обустройства площадки были осуществлены работы по благоустройству прилегающей работы: укладка плитки, установка урн, скамеек.

Общая стоимость проекта составила 240 тыс. 600 гривень.

Как сообщал УНИАН, бюджет участия – инструмент прямой демократии, с помощью которого жители города привлекаются к распределению части городского бюджета, это возможность общины реализовывать собственные социальные проекты за бюджетные средства. В бюджете Житомира ежегодно будут предусматриваться деньги на реализацию общественных проектов – 1% от собственных доходов. В 2017 году житомиряне уже подали 99 проектных предложений, которые сейчас находятся на этапе верификации.