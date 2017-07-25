Житомирская область будет представлена на фестивале "Бандерштат" в августе в Луцке

Житомирщина в этом году будет представлена на фестивале «Бандерштат», который будет проходить в Луцке в начале августа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, фестиваль украинского духа «Бандерштат» проходит в Луцке три дня – с 4 по 6 августа.

О его особенностях, основные мероприятиях и участии делегации от Житомирщины говорили сегодня в Житомирской облгосадминистрации с журналистами.

Пресс-конференция прошла с участием начальника управления семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светланы Гресь и депутата областного совета Елены Галагузи, которая является официальным представителем оргкомитета фестиваля в Житомирской области.

Читайте такжеВ Днепре открылся международный фестиваль "Джаз на Днепре-2017"

«Делегация от нашей области познакомит участников фестиваля с Житомирщиной. Мы повезем выставку про Олега Ольжича и представим новый коллаж «Патриотическая Житомирщина», который мы делаем с художником Дмитрием Раковым. Также мы будем говорить о экскурсионных программах в области», – сообщила Галагуза.

Гресь также рассказала, что в этом году есть 10-12 тыс. грн на участие делегации в фестивале.

«Управление имеет возможность оплатить проезд участников и суточные, за вход необходимо платить самим участникам. Уже есть 6 желающих ехать. Если еще кто захочет – просим обращаться к 30 июля», - добавила она.

О том, какие условия участия в фестивале можно узнать на официальном сайте Житомирской ОГА.

Напомним, за десять лет проведения фестиваля, «Бандерштат» стал самой масштабной арт-визиткой Волыни, собирая ежегодно тысячи людей со всех уголков Украины и из-за рубежа.