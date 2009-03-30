В Белоруссии понравилась идея избавления от доллара

Декан экономического факультета Белорусского государственного университета Михаил КОВАЛЕВ считает правильным шагом отказ от использования доллара в расчетах при экспортно-импортных операциях.

Как сообщает белорусское информационное агентство «БелаПАН», такое мнение М.КОВАЛЕВ высказал во время круглого стола на тему «Влияние кризиса на Беларусь: поиски решения».

«Будущее доллара неопределенное. Триллионы эмиссионных долларов закачиваются в экономику, и это приведет к инфляционному доллару», - сказал М.КОВАЛЕВ.

По его мнению, позитивным примером дедолларизации экономики стало недавнее соглашение между Беларусью и Китаем на 3 млрд. долл. по обмену национальными валютами (СВОП). «Теперь любое белорусское предприятие, если хочет купить китайский товар, может взять кредит в юанях. Мы долго и много говорили о расчетах в национальных валютах и с Украиной, и с Россией, и с Казахстаном, но тогда ничего не делалось. Думаю, в ближайшее время подобные договоры будут заключены с Украиной и Россией и другими странами», - заявил экономист.

Как сообщал УНИАН, председатель правления Национального банка Беларуси Петр ПРОКОПОВИЧ 16 марта заявил, что Украина и Беларусь ведут переговоры о переходе на использование национальных валют во взаимной торговле.

По словам П.ПРОКОПОВИЧА, близок к завершению переговорный процесс с Россией о переходе на использование во взаиморасчетах российского рубля. «Аналогичные переговоры ведутся и с Украиной. Таким образом, Беларусь планирует в расчетах со всеми основными торговыми партнерами перейти на использование резервных региональных валют. В перспективе это позволит снизить зависимость страны от одной валюты, в частности доллара», - сказал он.

Глава правления Нацбанка Беларуси считает, что одной из причин кризиса стало доминирование одной резервной валюты – доллара США. «Мы сделали вывод, что должны максимально стимулировать развитие двусторонних и многосторонних отношений за счет расчетов в национальных валютах, за счет стимулирования применения резервных региональных валют других стран, чтобы тем самым минимизировать потери от гегемонии одной валюты», - пояснил П.ПРОКОПОВИЧ.

Сегодня, 29 марта, Президент России Дмитрий МЕДЕВЕДЕВ в интервью телекомпании Би-Би-Си заявил о целесообразности отказаться от использования доллара в качестве единственной резервной валюты.

«Совершенно очевидно, что нынешняя валютная система не справилась с вызовами. Это хорошо, что мы ещё имели некий набор валют: доллар, евро, фунт стерлингов. Но, по-хорошему, на будущее эта система должна быть основана на мультивалютной корзине, она должна включать в себя и другие региональные резервные валюты. Если мы сможем договориться, то в будущем можно говорить и о создании некоей супервалюты», - сказал Д. МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Дискуссии о создании новой мировой резервной валюты взамен доллара начались в начале 2009 года в связи с мировым кризисом.

Выступая перед парламентом Франции, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН заявил, что дискуссия о мировой резервной валюте справедлива и имеет право на существование, однако займет много месяцев.

23 марта 2009 года глава Народного банка Китая (НБК) Чжоу СЯОЧУАНЬ заявил, что его страна предлагает найти альтернативную резервную валюту взамен доллара. Он указал на необходимость «создать наднациональную резервную валюту, не привязанную к отдельным странам и сохраняющую стабильность в долгосрочной перспективе».

В свою очередь Президент США Барак ОБАМА, глава Федеральной резервной службы Бен БЕРНАНКЕ и министр финансов Тимоти ГЕЙТНЕР в один голос отвергли предложение Китая о создании взамен доллара новой мировой валюты, заявив, что позиции доллара «очень сильны», и необходимости в новой единой мировой резервной валюте нет. «Доллар очень силен, потому что инвесторы считают США страной с самой сильной экономикой и самой стабильной политической системой в мире. Я не вижу необходимости в новой мировой валюте», - сказал Б.ОБАМА.