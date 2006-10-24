Председатель ФГИУ: госпакеты облэнерго можно продать за 2-3 недели

Государственные пакеты акций облэнерго могут быть реализованы на украинских фондовых биржах уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.

«В случае принятия соответствующего решения Кабинетом Министров, эти пакеты могут быть реализованы в течение двух-трех недель даже в этом году», - сказала В.СЕМЕНЮК.

По ее словам, на сегодняшний день, исходя из сложившегося сотрудничества между ФГИУ и украинскими фондовыми биржами, можно говорить о том, что выставленные на продажу государственные пакеты акций облэнерго будут успешно проданы.

Как сообщал УНИАН, 20 октября ФГИУ заявил о том, что подготовлен проект постановления, которым планируется выставить на продажу миноритарные пакеты акций 21 энергокомпании, входящей в НАК “ЭКУ”.

Заместитель председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО по этому случаю сообщил, что речь идет о пакетах размером от 5 до 25% общей номинальной стоимостью 300 млн. грн. В соответствии с рыночной ценой акций в ПФТС, общая стоимость реализуемых акций составит 1 млрд. 400 млн. грн., в то же время в составе НАК ЭКУ будут оставлены крупные пакеты акций (60%+1 акций) для того, чтобы государство могло продолжить осуществлять контроль над данными предприятиями.

По оценкам экспертов, стоимость госпакетов акций облэнерго с учетом их рыночной стоимости может составить около 1 млрд. грн. При этом эксперты обращали внимание на вероятность того, что единовременное размещение такого количества активов на украинском фондовом рынке может быть сопряжено с определенными трудностями.