Суд в Крыму по делу украинского активиста не увидел нарушения права на защиту в отсутствии адвоката

В Крыму следующее заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда, который рассматривает дело украинского активиста Владимира Балуха, назначено на 27 июля.

Как сообщает Крым.Реалии, во время судебного заседания следователь Сергей Бурнашев, который вел досудебное расследование, отметил, что у него «не было оснований проверять версию о том, что боеприпасы Балуху могли подбросить».

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Также во время заседания Балух объявил протест в связи с рассмотрением дела в отсутствие адвоката Дмитрия Динзе, однако суд не увидел нарушения права на защиту.

Напомним, Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ появились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течение 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма требуют от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции — из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который висел во дворе его дома.