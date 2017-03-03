Суд в оккупированном Крыму до 4 июня оставил под стражей проукраинского активиста Балуха

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

«Сегодня, 2 марта 2017 года, судья «Раздольненского районного суда» Бедрицкая Мария Александровна продлила украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня. Ранее украинцу продлевали сроки содержания под стражей на месяц, но сегодня судья решила продлить на три месяца», - говорится в сообщении.

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Правозащитники отмечают, что грубые нарушения фундаментальных прав человека и процессуальных норм де-факто действующего в Крыму российского законодательства, а также необоснованные решения о продлении срока содержания под стражей говорят о фабрикации уголовного дела против Балуха по политическим мотивам.

Как сообщал УНИАН, Балух известен своей проукраинской позицией. После оккупации Крыма он публично отказался от российского гражданства.

Крымская правозащитная группа сообщала, что в жилье Балуха и его родственников сотрудники полиции провели два обыска. Первый обыск состоялся в апреле 2015 года. Во время первого обыска с крыши его дома сняли украинский флаг. После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении сотрудника полиции и приговорили к 320 часам обязательных работ.

29 ноября 2016 года он разместил на стене своего дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18», после чего к нему домой пришел председатель сельского совета с угрозами обратиться в полицию.

Сотрудники ФСБ в декабре 2016 года провели третий обыск в доме Балуха и якобы нашли патроны и тротиловые шашки. После этого активист был задержан и содержится в СИЗО.