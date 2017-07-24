Большинство украинцев не почувствовали изменений от дополнительных средств в местных бюджетах - опрос

Большинство украинцев до сих пор не почувствовали изменений от использования дополнительных средств, которые местные бюджеты получили в последние годы, - такую позицию в рамках опроса выразили 55%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах общенационального опроса населения Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, представленного на пресс-конференции в Киеве.

По данным социологов, доля тех, кто почувствовал перемены к лучшему, и тех, кто увидел перемены к худшему, одинакова - по 16%.

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"Характерно, что по сравнению с прошлым годом процент тех, кто почувствовал изменения к худшему, вырос с 8% до 16%, тогда как доля тех, кто увидел перемены к лучшему, осталась такой же", - говорится в опросе.

Преимущество тех, кто увидел перемены к лучшему, зафиксировано на Западе (24% против 12%) и на Востоке (17% против 15%), тогда как в других регионах больше тех, кто почувствовал негативные изменения (14% против 19% в Центре и 11% против 21% на Юге).

Кроме того, среди тех, кто заметил положительные изменения, больше всего - 64% - ответили, что эти изменения касались улучшения качества дорог.

Довольно часто респонденты, которые почувствовали изменения к лучшему, упоминали в этом контексте улучшение благоустройства (30%), условий для проведения досуга (25%), работы жилищно-коммунального хозяйства (23%) и работы транспорта (20%).

В то же время, как и в 2016 году, наибольшая доля тех, кто почувствовал изменения к худшему, указали на снижение качества медицинского обслуживания - 53%.

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Другими сферами, которых коснулись негативные изменения, по мнению этой группы респондентов, были забота о социально уязвимых группах (44%) и обеспечение граждан рабочими местами (39%). Примечательно, что по мнению 38% тех, кто заметил изменения в худшую сторону, ухудшение коснулось и качества дорожного покрытия, отметили авторы исследования.

*** Общенациональный опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приведены результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии в августе 2016 г.