В Житомире коммунальщики завершили основные работы по нанесению новой разметки на Соборной площади

В Житомире коммунальщики завершили основные работы по нанесению новой разметки на майдане Соборном, движение через майдан проходит в тестовом режиме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, утром, 24 июля, коммунальные службы города завершили основные работы по нанесению новой разметки на майдане Соборном. Сейчас движение через майдан проходит в тестовом режиме с ограничением скорости.

«С понедельника 24 июля до следующего понедельника 31 июля движение автотранспорта на Площади Соборной будет проходить по новой схеме в тестовом режиме. Будет действовать ограничение скорости в 20 километров, а также привлечены экипажи патрульной полиции для консультаций и разъяснений. Знаки и новая разметка будут предоставлять приоритет автомобилям, которые двигаются по кругу»,- сообщил руководитель КП «Управление автомобильных путей» Сергей Янушевич на своей странице в фейсбук.

Кроме того, отныне въезд на Замковую гору будет возможен через улицу Рыльского, а выезд - по улице Кафедральной. По мнению авторов проекта, это решение должно снизить уровень аварийности на перекрестке улиц Рыльского и Леха Качиньского.

«В течение недели коммунальное предприятие будет проводить работы для окончательного завершения нанесения разметки (парковочных мест, островков безопасности и указателей направления движения). Просим водителей быть максимально осторожными и с уважением и пониманием относиться к другим участникам движения», - подчеркнул Янушевич.

Напомним, на этих выходных специалисты житомирского КП «Управление автомобильных путей» наносили новую разметку на площади Соборной. «Вступит в силу действие новых правил на Соборной площади с 1 августа и теперь автомобили, которые едут по кругу, будут иметь преимущество, а также изменится схема заезда и выезда с майдана Соборного на Замковую гору»,- рассказал УНИАН Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.