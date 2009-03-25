ЗАО «Оболонь» перерабатывает 85% собственных отходов

На ЗАО «Оболонь» перерабатывают и повторно используют свыше 85% отходов собственного производства. Об этом вчера сообщил председатель совета ЗАО «Оболонь» Сергей БЛОЩАНЕВИЧ, выступая на первом украинском саммите бизнеса «Изменения климата: отношение и готовность к действиям».

«При росте производства компания «Оболонь» снижает влияние на окружающую среду. За последние годы выбросы в атмосферу уменьшились на 42%, а образование отходов - на 48%. «Оболонь» перерабатывает и повторно использует свыше 85% отходов собственного производства», – отметил С.Блощаневич.

Председатель совета ЗАО «Оболонь» сообщил, что в 2009 году компания уже подтвердила соответствие систем управления требованиям международных стандартов ISO.

«В соответствии с требованиями системы экологического менеджмента ISO 14 001:2006 «Оболонь» постоянно улучшает экологические характеристики производства, минимизирует вредные выбросы в окружающую среду и внедряет повторное использование и переработку ресурсов. Это позволяет не только снизить потребление ресурсов и плату за загрязнение, но и улучшить состояние окружающей среды, повысить сознание и экологическую культуру работников», - отметил С.Блощаневич.

Также он напомнил, что компания первой в Украине начала переработку пивной дробины.

«На протяжении 2008 года «Оболонь» внедрила экологический проект по сбору ПЭТ-бутылок в Киеве и инвестировала средства в переработку собранной бутылки на бандажную ленту. Общие экологические расходы компании «Оболонь» в 2008 году составляли свыше 5 млн. грн.», – рассказал С.Блощаневич.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» - ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. По итогам 2008 года доля компании «Оболонь» на рынке пива составила 30,3%. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины. Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозрачна». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира и составляет 75% общего украинского экспорта пива.

Саммит «Изменение климата» организован Представительством ООН в Украине и сетью Глобального договора при поддержке Министерства охраны окружающей природной среды в рамках Национальной кампании «Направляйся на зеленое».