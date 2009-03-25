Fitch говорит, что инвестиции в ГТС могут... обрушить Нафтогаз

Сегодня рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что значительные инвестиции и реформа газотранспортной системы НАК «Нафтогаз Украины» (рейтинг «B-», Rating Watch «Негативный») в рамках соглашения между ЕС и Украиной в лучшем случае могут иметь нейтральное воздействие на кредитоспособность компании.

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что предлагаемые изменения могут повысить прозрачность, эффективность и стабильность транзитных операций «Нафтогаза», однако после увеличения капитальных вложений может существенно возрасти консолидированный левередж, и сохранятся основные проблемы по кредитоспособности, такие как разрыв между стоимостью газа и тарифами в стране.

Газотранспортная система с открытым доступом и работающая на основе недискриминационных условий и ценообразования значительно увеличила бы прозрачность «Нафтогаза», который получил почти половину выручки за 2007 г. от транзита газа. Однако, в зависимости от структуры потенциального кредитования со стороны международных финансовых организаций, влияния на левередж "Нафтогаза" может быть настолько значительным, что, возможно, станет противовесом каким-либо положительным моментам от реформы газотранспортной системы с ухудшением кредитоспособности компании. Директива ЕС от 2003 г. не требует разделения собственности, и Fitch ожидает, что при разделении в функциональном и правовом плане "Укртрансгаз" останется полностью консолидированной структурой. При новых капвложениях в размере 5,55 млрд. долл., финансируемых за счет заимствований, общий долг "Нафтогаза" вырос бы более чем в 4 раза относительно уровня конца 2007 г., существенно повысив левередж компании. Более того, не ожидается, что основные проблемы кредитоспособности, такие как неадекватные внутренние тарифы на газ и просрочки платежей со стороны муниципальных потребителей, будут разрешены за счет улучшения работы газотранспортной системы.

Fitch не прогнозирует какого-либо влияния на кредитоспособность со стороны возможных инвестиций и реорганизации "Укртрансгаза" до 2011 г. Какие-либо конкретные изменения будут зависеть от принятия и реализации нового газового законодательства Украины, а президентские выборы 2010 года, вероятно, замедлят этот процесс. Более того, ОАО Газпром («BBB»/прогноз «Негативный») и российский премьер В.ПУТИН выразили недовольство тем, что рамочное соглашение между ЕК и Украиной не предусматривает участия России. Это дает основания предполагать, что в будущем потребуются определенные переговоры с российскими партнерами, что будет препятствовать быстрой реализации инвестиционной программы и реформ в "Укртрансгазе", отмечает Fitch.

Напомним, 23 марта Европейская комиссия, Украина, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР и Всемирный банк объявили о возможности многостороннего финансирования модернизации инфраструктуры украинской газотранспортной системы, которая находится в собственности "Укртрансгаза" и эксплуатируется этой компанией (100-процентной дочерней компанией "Нафтогаза"). ЕК и международные финансовые организации не дали обещаний по финансированию программы капитальных вложений, которую Украина оценивает в 5,55 млрд. долл., но заявили о намерении рассмотреть такое финансирование после юридической и финансовой экспертизы предлагаемых проектов капвложений "Нафтогаза". Наиболее важным является тот момент, что условием какого-либо финансирования в будущем может стать следование "Нафтогаза" газовой директиве ЕС от 2003 г., согласно которой газотранспортные компании должны иметь прозрачные газовые системы с открытым доступом и справедливым ценообразованием, отделенные с функциональной и правовой точек зрения от собственников сетей.