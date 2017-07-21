Из-за визита Лукашенко киевские водители стояли в многочасовой пробке

Из-за официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко киевским полицейским пришлось вчера, 20 июля, перекрыть в час пик проспект Бажана - одну из главных транспортных артерий столицы. Об этом сообщает "ТСН".

Кортеж Лукашенко составлял 28 машин. Кроме этого - полиция сопровождения и госохраны, еще и автомобиль скорой помощи.

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Лукашенко прилетел вчера вечером. Сегодня у него запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вчера Лукашенко в Киеве встретили пикетом. Участники пикета вышли на улицу с плакатами с портретами российского президента Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко с подписью "Два сапога пара".