Из-за визита Лукашенко киевские водители стояли в многочасовой пробке

09:26, 21 июля 2017
Общество
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Сегодня у президента Беларуси запланирована встреча с Петром Порошенко.

Александр Лукашенко REUTERS

Из-за официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко киевским полицейским пришлось вчера, 20 июля, перекрыть в час пик проспект Бажана - одну из главных транспортных артерий столицы. Об этом сообщает "ТСН".

Кортеж Лукашенко составлял 28 машин. Кроме этого - полиция сопровождения и госохраны, еще и автомобиль скорой помощи.

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Лукашенко прилетел вчера вечером. Сегодня у него запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко. 

Как сообщал УНИАН, вчера Лукашенко в Киеве встретили пикетом. Участники пикета вышли на улицу с плакатами с портретами российского президента Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко с подписью "Два сапога пара".

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Теги: #визит Лукашенко в Украину#Лукашенко в Киеве