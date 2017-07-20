Лукашенко в Киеве встречают пикетом: на плакатах он в сапогах рядом с Путиным (фото)

16:27, 20 июля 2017
Политика
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Встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко состоится завтра, 21 июля.

Лукашенко встречают в Киеве плакатами с Путиным / фото svaboda.org

В столице президента Беларуси Александра Лукашенко встречают пикетом. Об этом передает белорусская служба "Радио Свобода".

Так, белорусская община Киева и белорусские добровольцы проводят пикет на улице Банковой, где расположена администрация украинского президента. Они вышли на акцию под бело-красно-белыми и украинскими флагами.

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Участники пикета также держат плакаты с портретами российского президента Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко с подписью "Два сапога пара".

Кроме того, в руках участников и портреты белорусского добровольца Тараса Аватарова, который осужден в Беларуси на пять лет лишения свободы. На акцию пришла и мать Тараса - Людмила Поспех.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину на этой неделе, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

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