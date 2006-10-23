Часть Киева вошла в состав Соединенных Штатов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР подписали договор о приобретении США земельного участка на улице Танковой, 4 в Киеве под новый посольский комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в помещении столичной мэрии с участием генерального директора Генеральной дирекции Киевсовета по обслуживанию иностранных представительств Павла КРИВОНОСА.

Во время встречи было подписано три договора, первый из которых - непосредственно о купле-продаже земельного участка, второй – комплексный договор относительно приобретения земли и третий – договор о предоставлении услуг со стороны украинской стороны.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ после подписания договоров отметил, что все средства, которые получит Киев от продажи земельного участка, а это, по его словам, «очень достойная цена», будут использованы на социальную защиту малообеспеченных слоев населения столицы.

Как сообщили на встрече, земельный участок имеет площадь 4 гектара, и продан он Соединенным Штатам Америки за более чем 27 млн. грн.

В интервью журналистам П.КРИВОНОС объяснил, что первый договор касается именно купли-продажи земли, второй – комплексный и включает продажу земли и гарантии относительно проведения подготовительных работ на ней. Договор об услугах необходим был для того, чтобы осуществить эти подготовительные работы. По словам П.КРИВОНОСА, на земельном участке на Танковой, 4 раньше находились теплицы, и американская сторона попросила власти Киева, в частности, Гендирекцию иностранных представительств, очистить эту территорию от того, что находится в почве, и перенести инженерные сети. По его информации, на сегодняшний день уже проведено почти 80% этих подготовительных работ. Они будут оплачены отдельно американской стороной и это, по его словам, будет стоить до 1 млн. долларов.

В настоящее время Посольство США расположено на улице Юрия Коцюбинского, вопрос относительно его будущего помещения еще не решен и, по словам В.ТЕЙЛОРА, посольство собирается провести переговоры с властями Киева по этому вопросу.