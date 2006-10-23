Посол Ирана обратился в Генпрокуратуру

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Сейед Муса КАЗЕМИ обратился к Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой относительно организации полного, объективного и прозрачного расследования ряда уголовных дел, связанных с гражданами Ирана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, с соответствующей просьбой посол обратился сегодня во время встречи с А.МЕДВЕДЬКО.

В свою очередь А.МЕДВЕДЬКО заверил посла, что все указанные случаи будут взяты на контроль, а также приняты необходимые меры, направленные на ускорение расследования и судебного разбирательства этих уголовных дел.

В ходе переговоров был рассмотрен вопрос сотрудничества в сфере предоставления взаимной двусторонней правовой помощи, а также обсуждалось состояние договорно-правовой базы сотрудничества между правоохранительными органами Украины и компетентными учреждениями Ирана.

Во время разговора обсуждались как общие вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, так и перспективы дальнейшего сотрудничества в расследовании конкретных уголовных дел.