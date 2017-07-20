СМИ: Киев превращается в одну из европейских столиц техно

В начале 2017 года популярный немецкий музыкальный портал Electronic Beats включил Киев в десятку лучших направлений для техно-туристов: в 2017’s Top 10 Must-Visit Rave Destinations украинская столица опередила Варшаву, Лиссабон и Мехико, пишет в свежем номере журнал Новое время.

Киев действительно в последнее время считается одним из наиболее привлекательных городов Европы для любителей электронной музыки, и в этом плане его все чаще сравнивают с Берлином. Теперь о киевских техно-вечеринках с первоклассными диджеями и самозабвенно танцующей многочисленной публикой пишет мировая пресса - от профильных молодежных изданий до таких мастодонтов, как одна из старейших газет Великобритании - авторитетная The Guardian.

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Closer, Rhythm Büro и Остров - ключевые участники украинской техно-революции, о которой уже второй год трубят мировые СМИ. Но список не был бы полным без рейвов Схема, которые также часто вспоминает западная пресса.

В Берлине клубная деятельность - это целая индустрия с большой историей, один из столпов экономики. А у нас клубная жизнь не пропиталась деньгами

Если Схема - самое андеграундное из киевских техно-мероприятий, то фестиваль Остров - самое масштабное. В этом году, поданным организаторов, он собрал около 5 тыс. человек.

Тем временем множатся новые участники техно-революции - киевское пространство Plivka и вечеринки Osnova, одесский клуб Port, тернопольский фестиваль Гамселить, днепровский клуб Модуль и вечеринки команды Textura во Львове.

К популярному сравнению Киева с европейской столицей техно Берлином организаторы киевских мероприятий относятся скептически: по словам одного из них, в пятницу и субботу в Киеве происходит не больше вечеринок, чем в Берлине в понедельник или вторник.

Киевские рейвы отличаются от европейских тем, что здесь меньше разговаривают на танцполе и больше танцуют, а атмосфера действительно теплее и чище - Берлин если и был таким, то в далеких нулевых.

“В Берлине клубная деятельность - это целая индустрия с большой историей, один из столпов экономики. А у нас клубная жизнь не пропиталась деньгами. Она живая, дикая, взрощенная страстью настоящих фанатов, и эта первородность - наше главное преимущество”, - утверждает Вера Логданиди, она же dj Vero.