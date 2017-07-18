Германия осудила заявление Захарченко о создании "Малороссии"

Немецкий федеральное правительство осудило заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко относительно "основания Малороссии".

Официальный Берлин считает такой шаг "полностью неприемлемым", прокомментировала DW во вторник, 18 июля, пресс-секретарь правительства ФРГ.

"Захарченко не имеет легитимного права, говорить за эту часть Украины. Ожидаем, что Россия немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и признавать его", - отмечается в заявлении. Берлин считает переговоры единственным путем решения конфликта в Украине, отметила пресс-секретарь немецкого правительства. Речь идет, в частности, о выполнении минских соглашений Россией, Украиной и сепаратистами на Донбассе, которых поддерживает Москва.

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Ранее во вторник представительница Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) Ольга Айвазовская уже назвала заявления Захарченко "обострением воображения главаря боевиков".

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, комментируя новую инициативу "ДНР", отметил, что украинский народ похоронит "Малороссию". "Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают, как наваждение", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время украинский президент Петр Порошенко, который во вторник находится с визитом в Грузии, вновь подчеркнул, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом.