Сели на мель: на Херсонщине свыше 300 туристов застряли на острове из-за непогоды

На Херсонщине отдых более 300 туристов едва не закончился трагедией. Без еды и воды они оказались на необитаемом острове, когда катера сели на мель, а судно, что шло им на помощь, сломалось, говорится в сюжете ТСН.

Измученные и очень злые туристы на материк вернулись в 2:00 ночи. "Я не хочу уже ни моря, ни Джарылгача, ничего я не хочу. Первый и последний раз мы были на том острове", - говорили отдыхающие. На Джарылгач люди едут ради чистой воды и нетронутой природы. Со Скадовска на остров есть два маршрута. Утром люди отправлялись за прекрасной погоды, а вблизи острова поднялся ветер, и два больших катера сели на мель.

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Всего на необитаемом острове оказалось более 300 человек. Один из кораблей, который стоял на мели вызвал подмогу. "Анна-2 вышла им на помощь. И при определенных маневрах у нее сломался двигатель. В свою очередь, она преградила путь," - рассказал начальник Скадовского районного сектора ГСЧС Дмитрий Турченко.

На помощь этим пустым судам пришел буксир и потащил их к порту, а катер с людьми оставался на мели. У туристов закончилась еда и вода. Люди сетуют, что все должны покупать в баре втридорога. "У нескольких детей была температура высокая, попросили у экипажа хоть какие-то лекарства – они посмотрели, у них пустые аптечки. Завоняла проводка и просто погас свет", - рассказывают о пережитом отдыхающие.

Уже в сумерках на спасение людям пришли катера пограничников и ГСЧС, а также несколько частных. Все – маломерные, вывозили в первую очередь женщин и детей. "Можно было совершенно спокойно распределить пассажиров на два теплохода, и оба теплоходы еще в 7:00 вечера вывезти в Скадовск", - удивляется сотрудница турфирмы Наталья Шулина. Но до последнего перевозчики пытались решить ситуацию самостоятельно, спасателям люди начали звонить уже после обеда, а в мэрии Скадовска о происшествии ничего не знали до вечера. "Ситуация настолько затянулась и вылилась фактически в опасную ситуацию. Если бы было сотрудничество с самого начала и понимания того, до чего это может привести, то была бы более эффективное взаимодействие", - утверждает Скадовский городской голова Александр Яковлев.

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Выводом кораблей с мели руководил начальник местного порта. Почему сначала спасали катера, а уже потом людей – спросить у мужа не удалось, ибо он срочно уехал в командировку в Киев. Капитаны своей вины тоже не признают – говорят, штормового предупреждения не было. "Мы каждое утро берем в портнадзоре – нам дают уход. Скадовск – это непредсказуемо. Здесь штиль, через полчаса – шквал", - утверждает капитан корабля ОМ-104 Григорий Буримович.

Сегодня со скадовских причалов в открытое море не вышло ни одно судно. Большие катера, которые вчера попали в аварию, будут стоять неделю – до выяснения всех обстоятельств. Маломерные суда стоят через ветренную погоду. Желающих выйти в море, катают вдоль берега.