Власти оккупированного Крыма пожаловались на туристическую блокаду со стороны Киева

Киев пытается помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты, жалуется глава «регионального межнационального комитета» Заур Смирнов, пишет «РИА Новости».

"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", – заявил Смирнов.

Читайте такжеКрымчанам хотят "простить" долги перед украинскими банками

По его мнению, такие меры "продиктованы страхом" того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, где якобы царит межнациональное согласие и идут масштабные инфраструктурные проекты.