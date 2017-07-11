Пустые крымские пляжи: украинские отдыхающие переориентировались на Одессу

Профессорский уголок Алушты и Золотой берег Евпатории, некогда такой популярный для отдыха с детьми, теперь не может похвастаться туристическим наплывом, сообщает ТСН. В этом году из-за дороговизны и низкого сервиса в Крым не поехали даже россияне.

Читайте такжеТуристический сезон в Крыму: как сервисы бронирования зарабатывают на отдыхающих, несмотря на санкцииС каждым годом оккупации туристический поток только уменьшается и не выходит даже на минимум, рассчитанный на 2 млн отдыхающих. Из-за этого оккупационная власть Крыма даже уволила своего министра туризма.

Корреспонденты сравнили с помощью онлайн веб-камер наплыв туристов на крымских пляжах и пляжах Одесской области.

Как отмечается в сюжете, отслеживать ситуацию на крымских пляжах становится сложнее, потому что онлайн веб-камер становится все меньше.