"Форпост Украины": Порошенко рассказал, где провалился план Путина с проектом "Новороссия"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на церемонии открытия реконструированного здания диагностической поликлиники и отделения анестезиологии для новорожденных в Днепре.

Президент поблагодарил жителей Днепропетровской области за вклад в защиту Украины, ее суверенитета, территориальной целостности.

«Именно здесь, в Днепре, волны так называемой «русской весны» разбились о твердые, прочные днепровские пороги украинского патриотизма. Именно ваша решительная позиция не оставила врагу ни одного шанса на реализацию так называемого проекта «Новороссия». Именно здесь, в Днепре, он был похоронен нашими объединенными усилиями, и сейчас уже никто о нем даже не вспоминает», - подчеркнул Порошенко.

«В окрестных казачьих степях развеялись планы Путина о расчленении нашего с вами государства. Именно в этих краях и благодаря вам (жителям области) Украина выиграла генеральное сражение за свою целостность и за свою соборность. Именно это и есть форпост Украины на востоке», - сказал президент.

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По словам главы государства, 21 тыс. военных было мобилизовано в Днепропетровской области за шесть волн мобилизации, и каждый пятый из мобилизованных пришел и добровольно записался в военкоматах для того, чтобы защищать Украину.

Как заявил Порошенко, в прошлом году из области по контракту пошли служить более 4 тыс. бойцов, еще сотни присоединились к ним с начала текущего года.

«Сегодня ваш прифронтовой край является настоящим и непоколебимым форпостом в защите Украины от российской агрессии, которая все еще продолжается», - резюмировал Порошенко.