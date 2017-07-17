"Славянский базар": в соцсетях раскритиковали желтые тюльпаны Королевой и украинского ведущего Евровидения

Детская писательница и общественная активистка Лариса Ницой возмутилась по поводу участия украинских ведущих и исполнителей в фестивале "Славянский базар" в Витебске.

В Facebook она написала, находясь в гостях у мамы увидела отрывок торжественного открытия фестиваля в Витебстске, транслировавшийся по одному из украинских телеканалов. На сцене одновременно находились ведущие из Украины, Беларуси и России.

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"Друзья, как думаете, Украинским исполнителям надо было туда ехать? Учредители Беларусь-Россия-Украина. Ведущие Украины улыбаются ведущим россии. Сказано же, дружба. Все у нас нормально", - отметила Ницой.

Отметим, что соведущим конкурса был Тимур Мирошниченко, который также был соведущим "Евровидения-2017" в Киеве.

Пост писательницы собрал массу комментариев, в большинстве из которых пользователи сети поддерживают ее точку зрения о недопустимости таких поступков.

Пользователи подчеркнули, что и Королева и "Славянский базар" - "совок бессмертный".