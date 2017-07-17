"Славянский базар": Украине пророчат победу, Лукашенко говорит об "укреплении мира"

Представитель Украины на конкурсе Славянский базар-2017" Влад Сытник стал победителем первого конкурсного дня.

Об этом сообщает сайт tut.by.

Вместе с Сытником, 76 баллов набрала и представительница Сербии Невена Божович. В первый конкурсный день участники исполнили славянские хиты под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

В жюри в этом году — 8 человек, поэтому наивысший балл, который могут получить конкурсанты, — 80.

Первый тур финала XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» прошел вечером 15 июля на сцене Летнего амфитеатра.

Читайте также"В контакте с оккупантом": Лобода и Барских выступили на фестивале, посвященном запрещенной в Украине соцсети

Выступая на открытии фестиваля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Славянский базар в Витебске" служит "укреплению мира и взаимопонимания между народами".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на конкурсе "Новая волна" в Сочи Украину представит певец из РФ.