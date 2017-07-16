Боевики объявили курортный поселок Седово пограничной зоной с особым статусом - ОБСЕ

Представители террористической организации "ДНР" запретили членам миссии ОБСЕ проезд в направлении н.п. Седово и заявили, что населенный пункт является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда". Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"На блокпосту, расположенном примерно в 1,2 км северо-западнее подконтрольного "ДНР" пгт Седово вооруженные члены "ДНР" остановили патруль СММ и не позволили ему проехать дальше по дороге в направлении Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров", - говорится в сообщении.

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Позднее в тот же день представитель "ДНР" в гражданской одежде на том же блокпосту в Седово остановил другой патруль СММ и заявил, что для въезда в поселок необходимо получить предварительное разрешение от "ДНР", поскольку Седово является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

Вскоре после этого трое вооруженных мужчин в форме военного типа подошли к патрулю СММ.

"Они отказались представиться и в агрессивной форме требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. Патруль СММ покинул блокпост", - рассказали в миссии.

По данным СММ ОБСЕ, водители и пассажиры, перед тем как проехать через блокпост, заходили в расположенное вблизи небольшое помещение.

Напомним, генсек ООН призвал соблюдать "хлебное перемирие" на Донбассе.