Генсек ООН призвал соблюдать "хлебное перемирие" на Донбассе

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал все стороны соблюдать "хлебное перемирие" на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

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Гутерреш выразил солидарность с украинцами, страдающими в результате конфликта на востоке страны, который привел к перемещению 1,7 млн человек.

В связи с этим Гутерреш заверил, что настроен сделать все, чтобы найти пути решения проблем.

«Для меня четко понятно, что украинский народ имеет право жить в условиях мира и процветания и при полном уважении к его независимости, суверенитету и территориальной целостности», - подчеркнул генсек ООН.

«Я верю, что в такой момент как сейчас, за которым мы наблюдаем, чрезвычайно важно обращаться с призывом к полному соблюдению режима прекращения огня, и в частности «хлебного перемирия», который недавно был согласован», - заявил Гуттереш.

Также он подчеркнул, что ООН готова поддерживать все усилия «нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ОБСЕ и прилагать все усилия для урегулирования кризиса на востоке Украины.

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«И вы можете быть уверены, что для нас это - то, что мы сохраняем на повестке дня, и эта ситуация не забыта», - добавил Гутерреш.

Как сообщал УНИАН, 21 июня на заседании Трехсторонней контактной группы участники переговоров поддержали обращение местных советов Донецкой и Луганской областей о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа. Украинская сторона неоднократно заявляла, что боевики на Донбассе ежедневно нарушают «хлебное перемирие».