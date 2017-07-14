В проекте "Стена" Генпрокуратура расследует преступления исключительно подрядчиков - политолог

«Генеральная прокуратура Украины исключила причастность Госпогранслужбы Украины и других госорганов к хищениям государственных средств при строительстве проекта "Стена" на украинско-российской границе. Подчеркнув при этом, что да, досудебное расследование осуществляется, но осуществляется исключительно в отношении субъектов хозяйствования, которые выполняли строительные работы за счет бюджетных средств».

Таким образом политолог, директор Института «Диалог» Андрей Миселюк в интервью журналистам прокомментировал влияние расследования ГПУ на перспективы строительства «Стены».

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Политолог напомнил, что ГПУ установила факт хищения более 100 млн гривен во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы. И отметил необходимость воздержаться от политических спекуляций при рассмотрении инцидентов, связанных с работами по этому проекту: «Наверняка никто из адекватно оценивающих состояние защиты нашей восточной границы не будет возражать против необходимости поставить эффективный заслон перед угрозами со стороны России. Показательно, что страны Балтии синхронно с Украиной начали строительные работы по обустройству своих границ с Россией».

По оценке политолога, в Украине сегодня в обеспечении безопасности от агрессивных усилий России предпринимаются необходимые усилия. Из значительных шагов последних дней в этом направлении он отметил решение СНБО внедрить к 1 января следующего года электронную систему предварительной регистрации для граждан РФ, которые намереваются въехать в Украину. А также вчерашнее решение Верховной Рады перечислить свыше 4 млрд.грн. из средств, полученных в результате спецконфискации на мероприятия по повышению обороноспособности страны.

Напомним, что месяц назад заместитель главы МВД Троян просил комитет ВР по нацбезопасности и обороне запросить выделение дополнительных средств, в том числе на дальнейшее обустройство границы с Россией. Комитет эту идею поддержал и предложил 500 миллионов гривень потратить на такую работу. Член этого комитета от фракции «Народный фронт» Тетерук обратил внимание, в частности, на то, что с 11 июня этого года у нашей страны с Европой границы открыты и, чтобы предупредить рост российских провокаций, нужно максимально быстро закрыть эффективно границу на востоке. Констатировав, что деньги, выделенные на эти работы после решения правительства Яценюка в 2014 году, "потрачены не зря" и потому нужно больше, чем запланированные на этот год 200 миллионов.