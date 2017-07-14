На Житомирщине полиция сопровождает паломников в Бердичев на двухдневный религиозный праздник

На Житомирщине паломники идут в Бердичев на праздник Матери Божьей Святого Скапулярия.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, «сейчас по территории области проходит шествие римско-католических прихожан, которые движутся в Бердичев, где 15 и 16 июля пройдут богослужения по случаю праздника Матери Божьей Святого Скапулярия, полицейские обеспечивают безопасность участников религиозного мероприятия и правопорядок».

В Бердичев колонны паломников к санктурии Матери Божьей Бердичевской прибывают из Хмельницкой, Киевской, Винницкой областей, а также из Барановского, Романовского районов Житомирщины, из города Коростышева и Андрушевки. Ожидаемое количество участников - около 5 тысяч верующих.

Сейчас полицейские сопровождают верующих по территории области для их безопасности на дорогах, а также для предупреждения любых правонарушений.

Также правоохранители усилят меры безопасности непосредственно 15-16 июля в Бердичеве. Там во время двухдневных богослужений правопорядок будут обеспечивать около 100 работников полиции.

Напомним, летом в Бердичеве ежегодно происходит значительный религиозный праздник Матери Божьей Бердичевской. Также в городе есть чудотворная икона с таким названием.

Икона Матери Божьей Бердичевской (ІV век)— чудотворная икона Божией Матери, главная католическая святыня Украины и Полесья. Коронована 28 января 1753 года Папой Бенедиктом XIV. Оригинал не сохранился. Копия написана краковской художницей — реставратором полотен Боженой Муси-Совинской в 1990 году, коронована в июле 1998 года Папой Иоанном-Павлом II. Икона находится в главном алтаре костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бердичеве. Почитается одинаково как католиками, так и православными.