В Чернигове по подозрению в получении взятки задержан депутат

В Чернигове по подозрению в получении взятки 2 тыс. долларов задержан депутат горсовета.

Об этом УНИАН сообщили в отдел общественных связей УМВД в области.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий работники департамента государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД совместно с областной прокуратурой задержали при получении взятки 30-летнего жителя областного центра, депутата и начальника одного с управлений Черниговского городского совета.

20 марта этого года он через посредника пытался получить взятку в 2 тыс. американских долларов от руководства киевской фирмы, которая планировала развивать свой бизнес в Чернигове. Разрешение на право торговли как раз и было оценено в такую сумму.

Во время осмотра автомобиля, принадлежавшего депутату горсовета, стражи порядка изъяли деньги, а также задокументировали все незаконные действия.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело относительно руководителя управления и его сообщника по признакам преступления, предусмотренного частью ІІ статьи 368 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет заключения.

Оба фигуранта задержаны по ст.115 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания Черниговского райотдела.

Следственные действия по материалам дела продолжаются.