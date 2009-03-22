В Ровно решили сделать как в Швеции

В Ровно будут разрабатывать стратегию перехода на альтернативные источники энергии по примеру Швеции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции председатель облгосадминстрации Виктор МАТЧУК и городской председатель Ровно Владимир ХОМКО, которые вернулись из командировки в Швецию, где изучали этот опыт по приглашению Королевского технологического института (КТИ).

По словам В.МАТЧУКА, после оформления технико-экономического обоснования проекта будет подписан соответствующий меморандум между Ровно и КТИ о разработке этой стратегии. Значительная часть средств на внедрение проекта должна поступить со Швеции в качестве гранта шведского правительства Украине, общая стоимость которого будет составлять 74 млн. евро.

В.МАТЧУК и В.ХОМКО выразили восхищение фантастическим, как для украинских реалий, повсеместным использованием альтернативных источников энергии в Швеции, Поэтому, по их убеждению, в Украине и, в частности, в Ровенской области, есть все условия для применения шведского опыта.

Первым шагом на этом пути станет сооружение в Ровно новых очистительных сооружений, где будет использована энергия стоковых и канализационных вод для производства тепловой и электрической энергии (этот проект планируют запустить в областном центре через 2 года), сообщили руководители. Следующим этапом, по их словам, станет строительство предприятия по переработке мусора, что будет также использовано для производства дополнительной энергии, в частности, биогорючего для автомобилей и газовых котлов.

Главными проблемами во внедрении иностранного опыта по налаживанию альтерантивних источников энергии, вывоза и утилизации бытовых отходов были названы психологический фактор, ведь «немало украинских граждан еще не привыкли подчинять личные интересы интересам общества, не умеют и кое-где не желают экономить энергию, заботиться о чистоте окружающей среды, бережно относиться к бытовым отходам».

Городской председатель Ровно В.ХОМКО также сообщил, что уже в ближайшие дни в областном центре для сортировки, сбора и вывоза бытового мусора будут привлечены две фирмы: одна - киевская, вторая - чешская), что сэкономит средства для городской казны, которые планировалось использовать для закупки нового автотранспорта для коммунального хозяйства.