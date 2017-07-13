В Житомире юристы горсовета встретились с авторами проектных предложений бюджета участия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, представители юридического департамента городского совета встретились с авторами проектных предложений бюджета участия, которые получили замечания от департамента на этапе верификации проектов. Встреча состоялась 12 июля в помещении Житомирского городского совета.

"Из 99 проектов, предложения улучшения проектных предложений бюджета участия получили семь проектов. Замечания в дальнейшем позволят избежать проблем на этапе реализации, в том случае, если проекты станут победителями голосования. Кроме того, два проекта не получили согласования юридического департамента, потому что идеи жителей города не относились к компетенции Житомирского городского совета",- сообщают в горсовете.

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Подробнее с замечаниями юридического департамента можно ознакомиться на сайте Житомирского горсовета.

Как сообщал УНИАН, в Житомире успешно внедряется проект “Бюджет участия”, с помощью которого жители города привлекаются к распределению части городского бюджета. Свои идеи жители города оформляют в проектные предложения и передают на рассмотрение в Житомирский городской совет. После внесения корректировок исполнительными органами, согласований и консультаций с авторами и жителями проекты выносятся на голосование.

Как известно, житомирским журналистам презентовали новый корпус гимназии, который строится в рамках проекта "Новая украинская школа".