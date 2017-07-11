Житомирским журналистам презентовали новый корпус гимназии, который строится в рамках проекта "Новая украинская школа"

Сегодня житомирским журналистам презентовали новый корпус гимназии, который строится в областном центре в рамках проекта «Новая украинская школа». Как передает корреспондент УНИАН, как сообщил на выездном брифинге Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, новая школа в Житомире строится впервые за годы независимости Украины.

По его словам, «сейчас в Житомире продолжается строительство городской гимназии №3, строители уже начали возводить второй этаж этого учебного заведения».

Журналисты осмотрели новостройку, которая представляет собой новый школьный корпус.

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Как прозвучало на брифинге, впервые за годы независимости Украины в Житомире строят новую школу, что позволит увеличить количество учащихся в учреждении на 300 человек. Сейчас в этой гимназии обучается 970 учащихся в две смены. Строительство нового корпуса происходит с использованием современных энергоэффективных технологий, с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. До конца этого года планируется полностью возвести это здание.

«В старом здании школы не было даже столовой. В новом помещении уже предусмотрен спортивный зал, столовую и тренажерный зал. В общем, в школе появится 12 новых классов. Это строительство вошло в проект «Новая украинская школа». Он реализуется совместно с Минрегионом и Министерством образования. На последнем этаже даже предусмотрены залы для артмастерских. На конец года мы ожидаем готовый корпус с разукрашенными фасадами», - сказал Схомлин.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, этот проект реализуют при поддержке Государственного фонда регионального развития, из которого на строительство школы выделили 20 миллионов гривень.

По данным Житомирской облгосадминистрации, в целом в этом году на Житомирщине уже подали на утверждение Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ 26 новых проектов, которые будут реализовывать при поддержке Государственного фонда регионального развития на общую сумму более 88 млн грн.

«К ним следует присоединить еще 8 так называемых переходных проектов с прошлого года на общую сумму 46,7 млн грн», - уточнили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Напомним, проект «Новая украинская школа» определяет цель, пути и этапы реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования на период до 2029 года. Целью проекта является создание условий для реформирования среднего образования с учетом опыта ведущих стран мира.

Ранее сообщалось, что в Житомире появится региональный супер-современный ЦПАУ.