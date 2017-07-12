Адвокат родственников погибших в катастрофе МН17 пообещал, что заставит Кремль ответить за содеянное

Президент России Владимир Путин должен "искупить вину" перед погибшими на малайзийском самолете MH17, который был сбит на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом заявил американский адвокат Джером Скиннер, который представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, в открытом письме Путину, обнародованном в австралийской газете Sydney Morning Herald в среду, 12 июля, пишет Deutsche Welle.

Читайте такжеДело МН17: следствием установлено около 100 человек, причастных к катастрофе самолета

"Мои клиенты ждут уже три года, господин Путин. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата заслуживает объяснения? Вы - единственный человек, который может исправить ситуацию", - пишет Скиннер. Он предупредил, что использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и любые доступные инстанции, чтобы "привлечь Кремль к ответу". "Встретьтесь со мной и искупите вину перед жертвами этой трагедии", - призвал Скиннер Путина.

Читайте такжеПосол Украины в Нидерландах предположил, что суд по МН17 начнется в ближайшие месяцы

Открытое письмо Джерома Скиннера было обнародовано через неделю после того, как страны, участвующие в расследовании катастрофы рейса MH17, - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - договорились, что любые судебные разбирательства по делу о гибели самолета будут осуществляться в рамках системы юстиции Нидерландов. По данным предварительного расследования, в поле зрения органов юстиции за "активную роль" в этой трагедии находятся около 100 человек.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.



