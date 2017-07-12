Адвокат родственников погибших в катастрофе МН17 пообещал, что заставит Кремль ответить за содеянное
Путин должен искупить вину перед погибшими в результате уничтожения малайзийского авиалайнера над Украиной, заявил адвокат жертв катастрофы Джером Скиннер.
Президент России Владимир Путин должен "искупить вину" перед погибшими на малайзийском самолете MH17, который был сбит на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом заявил американский адвокат Джером Скиннер, который представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, в открытом письме Путину, обнародованном в австралийской газете Sydney Morning Herald в среду, 12 июля, пишет Deutsche Welle.
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"Мои клиенты ждут уже три года, господин Путин. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата заслуживает объяснения? Вы - единственный человек, который может исправить ситуацию", - пишет Скиннер. Он предупредил, что использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и любые доступные инстанции, чтобы "привлечь Кремль к ответу". "Встретьтесь со мной и искупите вину перед жертвами этой трагедии", - призвал Скиннер Путина.
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Открытое письмо Джерома Скиннера было обнародовано через неделю после того, как страны, участвующие в расследовании катастрофы рейса MH17, - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - договорились, что любые судебные разбирательства по делу о гибели самолета будут осуществляться в рамках системы юстиции Нидерландов. По данным предварительного расследования, в поле зрения органов юстиции за "активную роль" в этой трагедии находятся около 100 человек.
Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.