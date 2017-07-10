Россия и боевики требуют освобождения 63 человек, среди которых "беркутовцы" и причастные к терактам - Геращенко

Россия и боевики требуют освобождения 63 человек, которые не имеют отношения к Минскому процессу, в частности, "беркутовцев" и причастных к беспорядкам в Харькове и Одессе в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на "круглом столе" "Бесправные и забытые: граждане Украины в местах несвободы на неподконтрольных Украине территориях" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что такие требования свидетельствуют о том, что Россия фактически признает свою причастность как к противодействию Революции Достоинства, так и к событиям по дестабилизации ситуации в Одессе и Харькове.

"Зависимые от Российской Федерации боевики требуют от Украины освобождения 63 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. Среди них есть убийцы-"беркутовцы", среди них есть и те, кто был причастен к терактам в Одессе и Харькове. Но Украина не даст себя шантажировать и, если от Украины требуют в рамках Минского процесса освободить людей, которые не имеют отношения к Минскому процессу, это означает лишь одно - Россия признает устами боевиков свою причастность к событиям на Майдане и к событиям в Харькове и Одессе", - сказала Геращенко.

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Она также добавила, что на последнем заседании в Минске украинской стороне заявили в ультимативном тоне, что никакого освобождения украинских заложников не будет, если Украина не отдаст боевикам этих 63 человек.

Также Геращенко добавила, что украинская сторона после этого ультиматума спросила ОБСЕ, насколько такой обмен соответствует Минским соглашениям, а также аналогичный ответ хочет услышать от российской стороны.

"Мы услышали от ОБСЕ и от России, что нужно искать компромисс. Но компромисс - всегда движение с двух сторон. Поэтому Украина в этих условиях жестко требует освобождения всех политзаключенных, содержащихся в Российской Федерации: Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Сущенко и других. Мы требуем освобождения всех крымских татар, которые являются гражданами Украины. Также требуем освобождения так называемых крымских диверсантов Панова и других", - сказала Геращенко.

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Кроме того, вице-спикер ВР подчеркнула, что чем на более высокий уровень украинская власть поднимает вопрос заложников, тем больше Путин и его команда понимают, что для Украины ее граждане являются ценностью, и значит, на этом нужно шантажировать и мучить Украину.

Кроме того, она напомнила, что, в отличие от Украины, российские власти сразу же отказывается от своих граждан, попавших в плен к украинским военным: "Россия отказывается от своих граждан, когда они попадают в плен. Они ей не нужны. Они ей были нужны как пушечное мясо".