В Киеве призвали генсека ООН занять активную позицию по освобождению украинских заложников

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко призвала генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша занять активную позицию по освобождению украинских заложников, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса и в России.

Об этом Геращенко написала в Facebook, информируя о своем участии и участии председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко во встрече генсека ООН с председателем парламента Андреем Парубием.

«Я говорила об освобождении заложников, которых на оккупированных территориях остается 132, а в РФ - 10 политзаключенных и также десятки незаконно удерживаемых крымских татар. Проинформировала генсека, что освобождение заложников фактически заблокировано уже год, последнего удалось освободить как раз представителя ООН Юрия Супруна, которого незаконно удерживали в ОРДО полгода, не предоставляя допуска к нему и информации. Призвала генсека, чтобы и он лично, и ООН, заняли более активную позицию по немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и в ОРДЛО, и в РФ, присоединились к этой работе вместе с МККК, миссию которого не допускают в тюрьмы на оккупированных территориях. Отметила, что за все годы инспирированного РФ конфликта на Донбассе вопросы допуска международных гуманитарных миссий на оккупированных территориях остаются проблемой»- написала Геращенко.

Также, по словам первого заместителя председателя Верховной Рады, она акцентировала внимание на сексуальных преступлениях в зоне конфликта и обратилась к генсеку ООН с просьбой, чтобы Украину посетил его спецпредставитель по предотвращению сексуальных преступлений и спецпредставитель по защите прав детей.

В свою очередь Гопко сосредоточилась на проблеме оккупации Крыма, нарушении прав крымских татар, призвала оказать давление на РФ для допуска на оккупированные территории мониторинговых миссий и включения в ежегодный доклад комиссара ООН по правам человека правдивой информации о ситуации с нарушением прав человека на оккупированных территориях, добавила Геращенко.

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Кроме того, первый заместитель председателя парламента сообщила, что на встрече с Гутеррешем депутаты говорили о миротворческих усилиях украинских женщин, об усилении роли женщин.