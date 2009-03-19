Мировые цены на нефть снизились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 марта на ведущих нефтяных биржах снизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 47,66 (-0,58) долл./барр. (с поставкой в мае);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,14 (-1,02) долл./барр. (с поставкой в апреле).