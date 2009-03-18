Хорошковскому не место в Антитеррористическом центре

Назначение первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО руководителем Антитеррористического центра может составлять угрозу для международной безопасности.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН выразил эксперт в области безопасности и антитеррористической деятельности, который из-за требований профессиональной этики выразил просьбу не обнародовать свое имя.

“Направление профессиональной деятельности, которое связано с борьбой с терроризмом, является исключительно специфическим. Оно не похоже на другие формы и методы деятельности спецслужб и силовых структур. Антитеррор объединяет очень много составляющих: военных, специальных, психологических, этнорелигиозных и тому подобное”, - отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому такая деятельность является специфической даже в самой системе специальной службы, одной из задач которой является противодействие терроризму. “Это своеобразная система в системе”, - объяснил эксперт.

По его мнению, учитывая это, а также учитывая, что терроризм сегодня является реальной угрозой не только для национальной территории, но и всего мирового сообщества, без сомнения, руководить этим направлением должен исключительно профессионал.

“Если это не так, то под угрозой могут оказаться не только национальные интересы Украины, но и международная безопасность. Ведь украинская система противодействия терроризму является составляющей мировой”, - сказал эксперт.

Характеризуя В.ХОРОШКОВСКОГО как ответственного за антитеррористическое направление деятельности в системе СБУ, эксперт отметил: “Без сомнения, он никакого отношения в прошлом к этой специфической деятельности не имел. И для того, чтобы овладеть, охватить ее профессионально, необходимо очень много времени”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 18 марта назначил первого заместителя председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО руководителем Антитеррористического центра при СБУ.