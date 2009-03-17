ВР приняла законопроект об улучшении условий для получения жилья
22:27, 17 марта 2009Общество
1182 0
Деньги вместо квадратных метров
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения жильем граждан».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 377 народных депутатов из 441 зарегистрированного в сессионном зале.
Целью законопроекта является создание дополнительного механизма решения жилищной проблемы в Украине – введение денежной компенсации вместо получения надлежащего жилья.
Законопроектом предлагается предоставить право военнослужащим, которые имеют выслугу на военной службе 20 лет и больше, и членам их семей при их желании получать денежную компенсацию вместо жилых помещений для постоянного проживания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter