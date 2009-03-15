Спасателям МЧС обещают поднять зарплату

Заработная плата спасателей Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в этом году увеличится в среднем на 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА, находясь с рабочей поездкой в Виннице.

«В среднем у спасателей МЧС в этом году зарплата увеличится на 9% по сравнению с прошлым годом», - сказал министр.

Вместе с тем, по его мнению, зарплата спасателей не достаточна для людей подобной профессии и ответственности «Безусловно, этого мало, потому что мы настаиваем на том, что спасатели - это люди, которые каждую минуту своего дежурства готовы к чрезвычайной ситуации. Здесь должны быть люди лучшие из лучших, и если люди работают, то они должны чувствовать и крепкий тыл», - подчеркнул В.ШАНДРА.

По его словам, спасатель не должен переживать, как ему за квартиру платить, как семью кормить и тому подобное. «Поэтому я настаиваю, чтобы зарплата поднималась именно у этой категории служащих (сержант, прапорщик сил гражданской защиты - УНИАН)», - подчеркнул министр МЧС.

Он отметил, что на сегодня их средняя зарплата составляет 1 тыс. 200 грн. в месяц. «Я считаю, что сержант, что прапорщик сил гражданской защиты должны получать зарплату на 20% выше, чем средняя по промышленности, потому что здесь должны быть лучшие из лучших», - добавил В.ШАНДРА.