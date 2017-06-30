Порошенко отклонил петицию об отмене запрета Вконтакте

Президент Украины Петр Порошенко ответил на электронную петицию относительно отмены блокировки "ВКонтакте", которую подписали 25 359 человек из 25 тысяч необходимых.

Президент считает "невозможным" поддержание петиции, говорится на сайте главы государства.

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По его словам, запрещенные в Украине "ВКонтакте" и Mail.ru "широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан". Эти компании способствуют спецслужбам России в собирании, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом – персональных данных и личной переписки граждан Украины.

Президент убежден, что контент этих ресурсов направлен на "попытки манипулировать общественным сознанием путем распространения недостоверной, неполной и предвзятой информации, содействие присутствующему, к сожалению, в Украине протестному антиукраинскому потенциалу, вовлечения его в антинародные акции и массовые беспорядки".

Также Порошенко заявил, что группами компаний "Mail.ru Group" и "Яндекс" осуществляются активные меры по блокированию деятельности украинских рекламных компаний в сети интернет и монополизации рынка онлайн-сервисов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям. Документ, который предписывает блокирование ряда ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая