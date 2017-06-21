Одноклассники стали доступны в Украине: российская соцсеть обходит блокировку с помощью мобильного приложения
Одноклассники решили обойти блокировку в Украине с помощью мобильного приложения.
Российская соцсеть Одноклассники придумала, как обойти запрет на блокировку в Украине. Так, ОК обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, сообщается в письмах, разосланных пользователям соцсети.
"Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что украицы благодаря последнему обновлению приложений снова могут заходить в Одноклассники и пользоваться всеми сервисами социальной сети.
"Установите приложение ОК на свой смартфон, либо обновите приложение до последней версии в том случае, если оно у вас уже установлено", - рассказали в Одноклассниках.
Сообщается, что последнюю версию приложения можно скачать в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play.
Как сообщал УНИАН, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.