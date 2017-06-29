Скандал и санкции EBU: украинский организатор прокомментировал штраф за недопуск россиянки на Евровидение-2017

После обнародования информации о санкциях для Украины от Европейского вещательного союза за недопуск Юлии Самойловой к участию в "Евровидении-2017" НСТУ представила свою позицию, где назвала такие санкции организатора "Евровидения" необоснованными.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор Евровидения-2017 приложила все усилия, чтобы Международный песенный конкурс в Киеве прошел успешно. Качество организации Евровидение-2017 высоко оценили не только делегации стран-участниц и зрители шоу, но и Европейский вещательный союз, который сообщил об этом ПАО "НСТУ" в своем официальном письме. Впрочем, вещатель-организатор музыкальной первенства не влияет на контроль границы или законов государства.

Кроме того, НСТУ подчеркивает, что общественный вещатель не является органом, который контролирует границы или таким, что влияет на законодательство Украины. Вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Учитывая вышеизложенное, санкции против НСТУ являются необоснованными. НСТУ будет обжаловать такие санкции согласно правил, действующих в Европейском вещательном союзе и Устава ЕВС", - подытожили в заявлении.

Напомним, председатель НСТУ Зураб Аласания отметил, что Украина заплатит штраф за недопуск участницы от России на "Евровидение".

Европейский вещательный союз винная Украине деньги, которые являются спонсорской суммой. Он подчеркнул, что этот долг является больше чем штраф, который хотят взыскать с Украины. Несмотря на это, Европейский вещательный союз заявил, что рассматривает возможность санкций против ПАО "НСТУ" за то, что вещатель-организатор не смог обеспечить участие певицы из Российской Федерации Юлии Самойловой в конкурсе.