Черновецкий снял с квартирной очереди 12 тысяч семей

После инвентаризации в Киеве 85% квартирной очереди с нее сняты свыше 12 тыс. семей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

По данным И.КИЛЬЧИЦКОЙ, соответствующая комиссию завершит инвентаризацию квартирной очереди на социальное жилье до 1 ноября.

Как отметили в пресс-службе КГГА, никто из тех, кто был исключен из названной очереди, не подал жалобу в суд и не имеет к столичным властям никаких претензий.

Ежегодно в Киеве строится не менее 2 тыс. 700 квартир для малообеспеченных киевлян, добавили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, раньше в КГГА прогнозировали, что после 100-процентной ревизии квартирной очереди в ней должно остаться около 130 тысяч семей.