В Одесском порту сгнило 40 тонн контрабандного табака - СМИ

Почти 40 тонн табака сгнило в двух контейнерах, арестованных прокуратурой на терминале «ГПК Украина» в Одесском морском торговом порту, сообщает Думская.

"На днях Приморский районный суд, изучив акт товароведческой экспертизы содержимого этих контейнеров, санкционировал его уничтожение, поскольку табак пришел в совершеннейшую негодность", - пишет издание.

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Контейнеры были задержаны еще в 2012 году сотрудниками Службы безопасности Украины. СБУ утверждает, что их ввезли в Украину по документам, которые содержат недостоверные сведения. Кроме того, на мешках с табаком отсутствуют акцизные марки.

"Представители коммерческих структур, которые вступили в сговор с сотрудниками Одесской таможни, пытались незаконно оформить этот груз", - говорится в материалах дела.

Ну а пока дело расследовалось, контейнеры стояли на терминале, всеми забытые. В конце прошлого года прокуратура добилась их ареста и перемещения на склад. Там товар осмотрели эксперты, которые пришли к выводу о невозможности его использования по назначению.

"В тюках наличествует цвель, прелость, чувствуется гнилостный запах", - отмечается в заключении экспертизы. Каким образом будут уничтожать пропавший табак, пока неизвестно.