Гужву отправили во временный изолятор

Главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужву только что отправили в изолятор временного содержания на Косогорном переулке в Киеве. Об этом в Facebook сообщила адвокат Елена Лукаш.

"Игорь Гужва только что отправлен в ИТТ на Косогорный", - написала адвокат.

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При этом издание "Страна.ua" отмечает, что подозрение журналисту так и не вручили.

Как сообщал УНИАН, главного редактора издания "Страна.юа" Игоря Гужву задержали вечером 22 июня 2017 года после обысков в его редакции. На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужву задержали после того, как он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что речь идет о компромате на члена его политсилы, нардепа Дмитрия Линько. Сам Гужва отрицает все обвинения и говорит, что его подставили. По словам Игоря Гужвы, его задержание - это заранее спланированная провокация против него и издания, которым он руководит.

"Еще в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело о вымогательстве у некоего народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было", – сообщил он. "Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за большие суммы несколько материалов о Ляшко. Я отказался", – заявил Гужва.