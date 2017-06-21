К 1 сентября Житомирщина должна активно включиться в развитие инклюзивной среды - ОГА

До начала нового учебного года Житомирская область должна активно включиться в развитие инклюзивной образовательной среды, сообщает пресс-служба ОГА.

Читайте такжеВ Житомире туроператоры из Пекина посетили Музей космонавтикиНа этом акцентировал заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута после ознакомления с опытом Запорожской области, которую он посетил вчера, 20 июня, вместе с директором департамента градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ Романом Щебетовым и начальником управления образования и науки ОГА Ларисой Шевчук.

«К 1 сентября должны активно поработать над развитием инклюзивной образовательного среды. Запорожская область, как и мы, подписала меморандум с Мариной Порошенко по внедрению инклюзивного образования, но они сделали это раньше и уже имеют определенные наработки. Поэтому мы ознакомились с их опытом развития инклюзивного среды, проговорили проблемные организационные вопросы», – отметил Лагута.

Представители Житомирской ОГА посетили Балабинскую среднюю общеобразовательную школу, в которой уже переоборудовали школьную библиотеку в современную медиатеку, создали комнату для психологической разгрузки и коррекционных занятий для детей с особыми образовательными потребностями.

Также зрители познакомились с интересным опытом внедрения электронного документооборота, виртуальной учительской, использованием google.aps в учебном процессе.

В этом году Житомирщина тоже начнет создание медиатек, поэтому руководство области пообщалось с архитектором, который планировал медиатеку в Запорожской области, встретились с представителями Запорожской ОГА, с которыми обменялись опытом и обсудили возможные пути сотрудничества.

Кроме того, в Запорожской области начали строительство реабилитационного парка Хортицкой национальной академии, где люди с особыми потребностями смогут комфортно отдыхать.