В Киевской области поймали рецидивиста, который нападал на пенсионерок

В г. Бровары Киевской области оперативники задержали 44-летнего подозреваемого в совершении ряда разбойных нападений на пенсионерок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным поручениям УУР УМВД Сергея ШЕСТОПАЛЮКА, который вместе с коллегами не один месяц работал над раскрытием этих преступлений, злоумышленник отсидел 24 года в тюрьмах за кражи, грабежи, разбои.

В начале декабря прошлого года преступник средь бела дня, выбив ногами входную дверь, ворвался в дом пожилой пенсионерки в с. Козинцы Липовецкого района Винницкой области. Применив силу, мужчина стал искать по дому деньги, но вынужден был сбежать - его испугала соседка, которая пришла в гости к хозяйке. Разбойник спешно забрал лишь 150 грн., которые нашел на столе под скатертью.

Еще один случай произошел в селе Андрушивка Погребищенского района - тогда преступник вместе со своим сообщником ворвался ночью в дом одинокой пенсионерки, они стали бить старую женщину, требуя отдать деньги. Бабушка показала, где находится тайник с сэкономленными 2 тыс. грн. Подельники частично пропили украденные деньги, остальные потратили на погашение части кредита. В милиции объяснили, что, выйдя на свободу в январе 2008 года, злоумышленник подделал справки, и получил в кредитном союзе 20 тыс. грн. кредита.

До последнего времени подозреваемый проживал в Виннице у сожительницы. Когда закончились деньги - привычным для себя способом начал нападать на пенсионерок.

После совершения преступлений скрывался в Киевской области, где он вместе с сожительницей нелегально работал на строительстве. Жили в подвале.

С помощью ряда оперативно-технических мероприятий злоумышленника «вычислили» в Киевской области, где милиция его и задержала.

По фактам совершения разбойных нападений возбуждены уголовные дела.

Задержанный находится под арестом.